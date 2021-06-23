Обмен пленными: Россия игнорирует украинскую инициативу в ТКГ

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе 23 июня провела очередное заседание. Украинская сторона продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными , но Россия игнорирует эту инициативу.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (на Донбассе - ред.), и принимает все необходимые для этого меры", - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что предложения и инициативы украинской делегации по обмену пленными "пока не встречают должной реакции с российской стороны".