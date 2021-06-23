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Обмен пленными: Россия игнорирует украинскую инициативу в ТКГ

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 18:35
Обмен пленными: Россия игнорирует украинскую инициативу в ТКГ Фото: Россия в ТКГ игнорирует предложения Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию на Донбассе 23 июня провела очередное заседание. Украинская сторона продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными, но Россия игнорирует эту инициативу.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (на Донбассе - ред.), и принимает все необходимые для этого меры", - отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что предложения и инициативы украинской делегации по обмену пленными "пока не встречают должной реакции с российской стороны".

Напомним, в середине мая украинская сторона в ТКГ попросила освободить из плена почти 100 человек. Местонахождение этих людей уже удалось установить.

Однако эту инициативу российская сторона в ТКГ проигнорировала.

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