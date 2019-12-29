Обмін полоненими: п'ятеро екс-"беркутівців" уже на КПВВ "Майорське"

П'ятеро екс-"беркутівців" перебувають на КПВВ "Майорське" й теж братимуть участь у обміні полоненими. Про це повідомив їхній адвокат Ігор Варфоломєєв, передає видання "Грати".

Екс-"беркутівців" сьогодні вночі звільнили з-під варти у Київському апеляційному суді.

"Адвокат Варфоломєєв повідомив, що усі п'ятеро екс-"беркутівців" були вивезені на КПВВ "Майорське", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Зазначалось, що це не було дискусійним питанням.

Також повідомлялося, що в список на обмін з ОРДЛО був включений фермер Микола Бутрименко, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових.

Крім того, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.