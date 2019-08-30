Обмін полоненими імовірно завершиться наступного тижня

Процес обміну утримуваними особами між Україною та Росією може завершитися наступного тижня. Про це повідомив Віктор Сорока, батько військовополоненого моряка Василя Сороки, передає "Громадське".

За словами Сороки, з родичами військовополонених моряків та політв'язні поспілкувалися люди, які пов'язані з процесом обміну. Вони повідомили, що наразі процес обміну полоненими триває та ймовірно буде завершений наступного тижня.

"Батькам сказали, що процес йде, але треба ще трохи почекати. Найближчим часом нам перетелефонують та скажуть", - розповів батько полоненого моряка.

Також, як розповіли родичам полонених, питання обміну гальмується тим, що український президент Володимир Зеленський повинен помилувати засуджених в Україні російських громадян, яких готують до обміну.

"Ще питання вперлося в те, що президент має помилувати тих, хто в наших тюрмах сидять. От як буде інформація на сайті президента, що їх помилували, то вже буде час. Тоді день, два", - додав Сорока.

Нагадаємо, раніше в Службі безпеки України заявили, що наразі немає точної дати завершення процесу обміну утримуваними між Києвом та Москвою. Також у відомстві заперечили, що обмін полоненими офіційно планувався у п'ятницю, 30 вересня.

Як писало РБК-Україна, після повідомлення про завершення обміну полоненими в аеропорту "Київ" зібрались понад сотня людей, серед яких і журналісти та родичі політв'язнів. Тоді ж стало відомо, що в аеропорту нібито приземлився військовий літак.