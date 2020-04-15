Обмін полоненими буде проводитися в двох локаціях, - Резніков

Обмін полоненими на Донбасі буде проводитися в двох локаціях. Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в рамках обміну на підконтрольну територію мають повернутися українці, яких бойовики утримують на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Тому їх передача, швидше за все, буде проводитися в двох локаціях.

"Ускладнює процес наявність коронавірусу. І це призводить до того, що обмін, ймовірно, буде проводитися не в одному місці, а в двох. Оскільки навіть між двома тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей є внутрішній "антивірусний кордон", перетин між ними неможливий", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що обмін полоненими відбудеться в четвер-п'ятницю, тобто в найближчі два дні. Він також підтвердив, що всі сторони Контактної групи погодили усі параметри, про які домовилися минулого тижня.

До цього в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" заявили, що обмін пройде 16 квітня.