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Облзбути підняли ціну на газ для населення, середня ціна за кубометр буде на гривню дорожче

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 18:33
Облзбути підняли ціну на газ для населення, середня ціна за кубометр буде на гривню дорожче
Фото: газ (РБК-Україан)
Автор: РБК-Україна

Обласні газзбути оголосили нову ціну на газ для населення у січні - вона в середньому буде на гривню за кубометр вище, ніж у грудні.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, у грудні вартість газу від обласних збутових компаній у різних областях була в діапазоні 7,82 грн - 8,96 грн.

Водночас ціна на газ на відкритому ринку для побутових споживачів дуже відрізняється. Аналіз пропозицій 55 постачальників, які вже опублікували тарифи на січень, показав, що компанії пропонують вартість за кубічний метр від 6,99 грн і до 10,8 грн.

Різниця між найнижчою і найвищою ціною на ринку дорівнює 3,81 грн за кубометр (55%). Тобто, наприклад, якщо ви використовуєте близько 100 кубічних метрів в місяць, то заплатити за газ у січні ви можете від 699 грн до 1080 грн з ПДВ (без вартості доставки).

Серед ТОП-10 компаній, які запропонували найнижчі ціни на ринку на січень (за даними ресурсу ГазПравда): ТОВ "Газ АП" (6,99 грн), Megawatt (7,05 грн), ТОВ "Агросинтез Трейдинг" (7,08 грн), Енергетичні ресурси України (7,11 грн), Асканія Энерджи (7,20 грн), ДК "Нафтогаз України" (7,22 грн), YASNO (7,39 грн), Галнафтогаз (7,5 грн), Кременчукгаз-трейдинг (7,64 грн) і TAS Energy (7,8 грн).

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу. Регулювання ринку було завершено, а єдина ціна на газ від держави більше не встановлюється. Відтепер ціни на газ різні і їх визначає кожен окремий постачальник для своїх клієнтів, спираючись на ряд факторів: ціна на оптову закупівлю пального, націнка тощо.

Сьогодні в Україні налічується понад 50 постачальників та домогосподарства можуть укласти договір з будь-яким з них. Процедура переходу від одного постачальника до іншого максимально спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

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