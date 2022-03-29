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Під уламками зруйнованої будівлі Миколаївської ОДА знайшли вже 12 загиблих

Внаслідок авіаудару у Миколаївській області загинуло 12 людей (t_me_dsns)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська сьогодні вранці обстріляли будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації. В результаті з-під завалів дістали вже 12 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники цілий день розбирали завали поблизу будівлі. За останніми даними, загинуло вже 12 людей - їхні тіла дістали з-під зруйнованої будівлі.

Також 33 особи отримали поранення. 18 осіб дістали з-під завалів - вони вже отримують необхідну медичну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що з-під завалів вдалося дістати дев'ятьох постраждалих, їх передали медикам.

Також ми публікували фото зруйнованої Миколаївської ОДА.

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