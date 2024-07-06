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Обругал защитника и пожелал смерти. В Одессе вспыхнул новый скандал: детали инцидента

Одесса, Суббота 06 июля 2024 17:19
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Обругал защитника и пожелал смерти. В Одессе вспыхнул новый скандал: детали инцидента В Одессе вспыхнул новый скандал (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Одессе в фитнес-центре тренер обругал военнослужащего. Он оскорблял защитника и пожелал смерти всем, кто на фронте. Позже злоумышленнику вручили повестку и его забрали представители местного военкомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию общественного деятеля и волонтера Демьяна Ганула в Telegram.

Детали громкого инцидента

Ганул отмечает, что виновник конфликта работает фитнес-тренером в Одессе. Он обругал военного и заявил, что ему безразлично, что тот воевал. Кроме того, мужчина пожелал смерти всем, кто сейчас на фронте.

"Я на связи с военным, которого обижал этот подлец. П*дар установлен, зовут урода Свивастян Гогович, мы с ребятами уже выехали к нему, на этот раз никто ему не поможет", - написал Ганул.

Позже активист показал фото с тем же мужчиной, который оскорблял военного. У него был разбит нос. Кто именно избил мужчину и при каких обстоятельствах - неизвестно.

Обругал защитника и пожелал смерти. В Одессе вспыхнул новый скандал: детали инцидента

Мужчине, который оскорблял военного, разбили нос (фото: t.me/ganul93)

Также Ганул сообщил, что виновника инцидента забирают представители местного ТЦК для прохождения ВВК.

Виновник конфликта пытался обвинить активистов, что вроде бы как они взяли его телефон и от его имени публиковали сообщения на странице. Но Ганул опубликовал видео, где видно, что злоумышленник сам держит свой телефон.

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