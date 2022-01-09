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Жовтий рівень небезпеки: по усій Україні очікується погіршення погодних умов

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Неділя 09 січня 2022 09:22
Жовтий рівень небезпеки: по усій Україні очікується погіршення погодних умов Фото: по усій Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України 9 січня очікується погіршення погодних умов. Попереджають про ожеледицю та снігопади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Протягом доби в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця.

Вночі в Карпатах, на території Рівненської й Житомирської областей, а також вранці й вдень у Київській області - значний мокрий сніг і його налипання.

Приріст снігового покриву від 4 до 10 сантиметрів.

Негода може призвести до порушення руху транспорту.

Зокрема, з 8 по 10 січня очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м на річках басейну Прип'яті.

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