Жовтий рівень небезпеки: по усій Україні очікується погіршення погодних умов
Фото: по усій Україні сьогодні очікується погіршення погодних умов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
По усій території України 9 січня очікується погіршення погодних умов. Попереджають про ожеледицю та снігопади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Протягом доби в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця.
Вночі в Карпатах, на території Рівненської й Житомирської областей, а також вранці й вдень у Київській області - значний мокрий сніг і його налипання.
Приріст снігового покриву від 4 до 10 сантиметрів.
Негода може призвести до порушення руху транспорту.
Зокрема, з 8 по 10 січня очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м на річках басейну Прип'яті.