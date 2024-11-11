"Порочный круг". Президент УЕФА спрятал угрозу звездам за ширму заботы о футболе

По мнению главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, требования игроков сократить количество футбольных матчей приведут к снижению их доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Руководитель Европейского футбола не является сторонником новых проектов Международной федерации (ФИФА), в частности Клубного чемпионата мира. В то же время, он призвал футболистов топ-команд не требовать сокращения графика уже существующих соревнований. Потому что здесь будут иные последствия.

"Если бы мы уменьшили количество матчей, зарплаты футболистов тоже упали бы, потому что клубы имели бы меньший доход. Это замкнутый круг", - объяснил Чеферин.

Таким образом, глава УЕФА прокомментировал то, что в октябре Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) и Организация европейских лиг подали в суд на ФИФА. Они недовольны идеей создания еще одного глобального турнира – Клубного чемпионата мира.

По его мнению, проблема в том, что европейские клубы не против соревнования, поскольку это увеличит доходы и облегчит выплату зарплат футболистам. Чиновник считает, что нужно сесть с профсоюзом за стол переговоров и "выяснить, чего они хотят".

Требования FIFPRO: что известно

Профсоюз футболистов совместно с Организацией европейских лиг подали иск в Еврокомиссию в Брюсселе по поводу календаря соревнований. По мнению обеих организаций, ФИФА, являющаяся одновременно регулятором мирового футбола и коммерческой заинтересованной стороной, злоупотребляет своим положением.

Расширение чемпионата мира-2026 с 32-х до 48-ми команд и введение нового клубного Мундиаля в 2025 году принесут пользу фонду ФИФА. Однако перегруженный календарь негативно скажется на здоровье футболистов.

Цель протестующих – заблокировать новое соревнование. А также ввести фиксированный максимум матчей, проводимых звездами в каждом сезоне. В противном случае они угрожают устроить глобальную футбольную забастовку.