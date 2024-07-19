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Обойти санкции не выйдет: Макрон обещает усилить борьбу с "фантомным флотом" РФ

Пятница 19 июля 2024 02:24
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Обойти санкции не выйдет: Макрон обещает усилить борьбу с "фантомным флотом" РФ Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейское сообщество усилит борьбу с российским "фантомным флотом" и кибератаками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

На пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Британии он высказался за усиление мер против России. В частности, Макрон поддержал призыв премьер-министра Великобритании Кира Стармера по поводу действий против судов, помогающих РФ обходить санкции ЕС.

"Я хочу поддержать призыв премьер-министра Стармера, объединившего около сорока членов европейского политического сообщества, усилить наши действия против так называемого "фантомного флота", то есть судов, позволяющих России обходить санкции ЕС", - заявил французский президент.

Также по итогам саммита Макрон подтвердил поддержку Украины, отметив, что место украинского государства в европейской семье вполне оправдано. По его словам, поддержка будет усиливаться, поскольку в Украине на карту поставлен вопрос Европы и ее безопасности.

Кроме того, Макрон провел совместное заседание вместе с президентом Молдовы Майей Сандой по борьбе с манипуляцией информации и иностранным вмешательством.

"Мы договорились распространить механизмы, уже изобретенные Европейским Союзом, за его пределы, в частности, группы быстрого реагирования на гибридные мероприятия. Также мы решили создать сеть экспертов с целью определения общих стандартов и протоколов для выявления и реагирования на информационные манипуляции и кибератаки", - сказал Макрон. .

Напомним, что 18 июля Британия расширила санкции против России. В частности, добавила 11 новых санкций в отношении морских судов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. Среди прочего я в него войдут гаубицы Caesar.

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