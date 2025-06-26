Обещают награду, а оставляют без копейки. В мессенджерах появилась новая мошенническая схема

Как работает схема с опросом

Мошенники в соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о "денежной награде" за прохождение короткого опроса от имени банка.

В таких сообщениях предлагают:

пройти опрос, который займет всего 5-10 минут;

авторизоваться через личный кабинет.

После прохождения опроса мошенники обещают перечислить средства в течение 3 часов.

"Такие сообщения содержат ссылки на фишинговую страницу-приманку, стилизованную с использованием официальной айдентики банка. Жертва переходит на сайт, проходит опрос и дальше ее просят ввести номер телефона, код из SMS и PIN-код", - говорится в сообщении.

Мошенники получают личные данные жертвы и используют их, чтобы зайти в ее банковское приложение на другом телефоне. Так они могут перевести деньги с этого счета себе.

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Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если вы стали жертвой онлайн мошенников, тогда надо обратиться в киберполицию. Напишите обращение на адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua или позвоните по телефону - 0 800 50 51 70.

В случае поступлений опасных сообщений через группы в соцсетях, стоит сообщить о них администратору. Тот сможет удалить их и заблокировать человека, которой их распространяет.

Также стоит сообщить о мошенниках Google, для этого заполните соответствующую форму.