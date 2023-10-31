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Обещают бесплатное жилье и выплаты. Жителей Херсонской области призывают эвакуироваться

Иллюстративное фото: жителей Херсонской области призывают эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает систематически наносить удары по территории Херсонской области. Украинцев призывают эвакуироваться, чтобы уберечь себя и близких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Как рассказали в ОВА, жителей Херсонской области ждут в ряде более безопасных регионов. Там созданы условия для безопасного и комфортного проживания.

Эвакуируемым украинским обещают бесплатное жилье и медицинское обеспечение. Так предусмотрено предоставление гуманитарной помощи и денежных выплат. Можно получить как психологическую помощь, так и юридическую консультацию.

При эвакуации необходимо взять с собой документы, вещи первой необходимости, при возможности средства. Если нужно – лекарство.

Узнать детали и задать вопросы по эвакуации можно по телефону 0 800 101 102.

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Ситуация в Херсонской области

Правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских захватчиков почти год назад. После побега оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон и область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

На днях российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

До этого оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав. Пострадал 46-летний местный житель. Во время обстрела мужчина находился на улице.

Напомним, в сентябре власти Херсонской области объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области.

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ХерсонэвакуацияБеженцы