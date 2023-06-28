Производитель алкоголя Bacardi увеличил прибыль в РФ, его продукция поступает в Крым, - СМИ

После начала войны РФ против Украины производитель алкоголя Bacardi заявил о прекращении экспорта алкоголя в Россию. Однако прибыль российского филиала компании в прошлом году выросла в три раза, а продукцию можно увидеть в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell .

Позиция компании

В марте 2022 года Bacardi International разместила на своем сайте заявление, осуждающее нападение России. Компания обещала пожертвовать 1 млн долларов Красному Кресту и Корпусу Милосердия, остановить экспорт в Россию и заморозить инвестиции в рекламу.

После того как анонс был растиражирован прессой, из текста исчезли обещания о прекращении экспорта и расходов на маркетинг.

Финансовые показатели российского филиала

В то же время финансовые показатели дочерней компании Bacardi ООО "Бакарди Рус" за год значительно выросли.

Из ее отчетности следует, что по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств "Бакарди Рус" выросла с 57 (457 тысяч долларов) до 850 млн рублей (6,8 млн долларов). Выручка филиала увеличилась с 30,1 млрд рублей (240,6 млн долларов) до 32,6 млрд (261,5 млн долларов), а чистая прибыль и вовсе выросла втрое - с 1,5 (12 млн долларов) до почти 4,7 млрд рублей (37,7 млн долларов).

Как проходят поставки в РФ

Bacardi продолжает напрямую поставлять свои бренды в Россию через собственный филиал. После 24 февраля "Бакарди Рус" получила четыре декларации соответствия на импорт алкогольной продукции. Этот документ необходим для таможенного оформления партий товара.

Он имеет длительный срок действия, в течение которого по нему можно ввозить новые партии. Например, одна из деклараций на Martini Bianco Special Edition, полученная компанией 20 марта 2023 года на пять лет, позволяет ввозить вермут до 19 марта 2028 года.

Дополнительный вид заработка

Помимо прибыли от собственной дистрибуции, Bacardi в России зарабатывает на контрактном разливе виски William Lawson's. Также

По данным отраслевых медиа, компания продолжает маркетинговые инвестиции как в местах употребления алкоголя, так и в ритейле. Фирменными напитками фестиваля являются Martini Fiero и Grey Goose.

Уже после начала войны, под брендом Martini был открыт собственный бар "Три Вокзала. Депо". В Metro Cash&Carry и на Новый год, и перед 8 Марта можно было увидеть паллетную выкладку Martini с фирменными рекламными материалами.

Возможные поставки продукции на оккупированные территории Украины

Благодаря российским партнерам компании бренды Bacardi можно найти не только на территории России, но и на оккупированных территориях Украины.

Вероятнее всего, что туда ром, вермуты и виски попадают через филиалы оптовых компаний из Ростовской области или Краснодарского края. Например, Bacardi есть в наличии в бутиках "Конфетерра" в Донецке и Луганске. В Крыму "Мартини" можно приобрести в фирменных магазинах дистрибьютора "Лудинг" и в бутиках Krasnikov Wine.

Bacardi

Крупнейший семейный производитель алкоголя в мире. Основанная в 1862 году компания остается под управлением семьи Бакарди, ей принадлежат такие бренды, как ром Bacardí, водка Grey Goose, текила Patrón, виски Aberfeldy, Dewar's, William Lawson's, джин Bombay Sapphire, вермуты и вина Martini & Rossi и многие другие.

Снабжение элитного алкоголя в Россию

Международные алкогольные бренды не могут проконтролировать свои поставки в РФ, несмотря на санкции. Кремль разрешил контрабандный ввоз элитного алкоголя по схеме "параллельного импорта".

Ранее сообщалось, что с сентября французская компания Pernod Ricard экспортирует в Россию спиртные напитки на сумму десятки миллионов долларов. Однако затем группа Pernod Ricard прекратила экспорт всей своей премиальной международной продукции в Россию в конце апреля.