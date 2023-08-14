Обещал помочь "уклонисту". В Хмельницкой области задержали сотрудника военкомата

Детали дела

Подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов. За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц.

После этого его должны были признать непригодным к военной службе и в дальнейшем установить группу инвалидности.

"Как следствие, лицо с установленным диагнозом не подлежит призыву на службу и во время мобилизации сможет выехать за границу", - говорится в сообщении.

Что ему грозит за содеянное

Правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком во время получения средств. Ему сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием.

Фото: Задержание (gp.gov.ua)

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тысяч гривен залога, а также отстранен от должности. Максимальным наказанием за это преступление является 8 лет лишения свободы.

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Также правоохранители выяснили, что военком Днепропетровской области во время полномасштабной войны РФ против Украины оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Ранее глава НАПК Александр Новиков рассказал, что идет проверка образа жизни 135 военкомов, и у большинства из них не обнаружили дорогого имущества.