Обещанных недостаточно. Украине для освобождения всех территорий нужно до 700 танков, - Вениславский

Фото: член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский (sluga-narodu com)

Член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский рассказал, сколько танков нужно, чтобы освободить все украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild.

По словам Вениславского, пока тех танков, которые нам обещают партнеры, а это сейчас максимум 143 единицы техники, будет мало для полноценного освобождения территорий, находящихся под оккупацией России. "Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", - подчеркнул Вениславский.