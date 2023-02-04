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Обещанных недостаточно. Украине для освобождения всех территорий нужно до 700 танков, - Вениславский

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 19:02
Обещанных недостаточно. Украине для освобождения всех территорий нужно до 700 танков, - Вениславский Фото: член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский (sluga-narodu com)
Автор: Карина Левицкая

Член комитета ВР по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский рассказал, сколько танков нужно, чтобы освободить все украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild.

По словам Вениславского, пока тех танков, которые нам обещают партнеры, а это сейчас максимум 143 единицы техники, будет мало для полноценного освобождения территорий, находящихся под оккупацией России.

"Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", - подчеркнул Вениславский.

Напомним, сегодня во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Британии Риши Сунак заверил, что Лондон работает над тем, чтобы военная помощь как можно скорее прибыла на фронт.

Между тем, западные СМИ заявили, что Германия может поставить Украине до 160 танков Leopard 1.

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