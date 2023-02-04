Обіцяних недостатньо. Україні для звільнення всіх територій треба до 700 танків, - Веніславський

Фото: член комітету ВР з нацбезпеки і представник президента в парламенті Федор Веніславський (sluga-narodu com)

Член комітету ВР з нацбезпеки та представник президента України в парламенті Федор Веніславський розповів скільки танків треба, щоб звільнити всі українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild.

За словами Веніславського, наразі тих танків, що нам обіцяють партнери, а це нині максимум 143 одиниці техніки, буде замало для повноцінного звільнення територій, що знаходяться під окупацією Росії. "Щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків", - наголосив Веніславський.