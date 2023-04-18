Для обхода санкций РФ использует танкеры, которые планировали сдать на металлолом, - Bloomberg

"Поскольку многим из этих судов уже исполнилось 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что они передали их новым компаниям (связанным с РФ -ред.), которые продолжают их использовать.

"Непрерывные удары и изгибы, которые испытывают корпуса, впоследствии неизбежно ослабляют корабли и могут привести к катастрофическим последствиям", - сообщает Bloomberg.

Еще в 2002 году танкер "Престиж" разломился на две части у берегов северной части Испании.