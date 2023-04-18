Для обхода санкций РФ использует танкеры, которые планировали сдать на металлолом, - Bloomberg

Россия использует огромный флот старых судов, чтобы обойти ограничение цен на свой экспорт, введенное странами G7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Поскольку многим из этих судов уже исполнилось 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом", - говорится в материале.
Bloomberg пишет, что они передали их новым компаниям (связанным с РФ -ред.), которые продолжают их использовать.
"Непрерывные удары и изгибы, которые испытывают корпуса, впоследствии неизбежно ослабляют корабли и могут привести к катастрофическим последствиям", - сообщает Bloomberg.
Еще в 2002 году танкер "Престиж" разломился на две части у берегов северной части Испании.
Напомним, что количество танкеров в российском "теневом флоте" может составить до 600 штук, из которых 400 – перевозчики сырой нефти. РФ использует их для того, чтобы обходить международные санкции.
Ранее сообщалось, что Россия создает "теневой флот" для доставки своей нефти в обход санкций. Вероятно, Россия закупила уже более ста устаревших танкеров для транспортировки нефти в Индию, Китай и Турцию.
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