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Будут обсуждать помощь Украине. Блинкен отправляется в Швецию, Норвегию и Финляндию

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Пятница 26 мая 2023 17:33
Будут обсуждать помощь Украине. Блинкен отправляется в Швецию, Норвегию и Финляндию Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Швецию, Норвегию и Финляндию с 29 мая по 2 июня. Он будет обсуждать возможности предоставления новой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного департамента США.

Госсекретарь Блинкен отправится в Швецию, где он вместе с министром торговли Джиной Раймондо и торговым представителем США Тай будет сопредседателем четвертого заседания Совета по торговле и технологиям США-ЕС. Там он будет призывать РФ к ответу за агрессию и попросит страны поддержать Украину.

"С 31 мая по 1 июня госсекретарь Блинкен будет находиться в Норвегии, где он примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения подготовки к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

В Норвегии он также обсудит дополнительную поддержку Украины. Уже в начале июня Блинкен посетит Финляндию, где планирует выступить с речью в Хельсинки.

Он осветит все аспекты стратегической неудачи российской агрессии против Украины, а также постоянные усилия по поддержке защиты Украиной своей территории, суверенитета и демократии в стремлении к справедливому и прочному миру.

Недавно Государственный департамент США утвердил возможную военную продажу правительства Украины зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования.

Также представители США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, пытавшейся убедить президента Джо Байдена разрешить союзникам передавать самолеты Украине.

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