Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине системы NASAMS
Государственный департамент США утвердил возможную военную продажу правительству Украины зенитно-ракетной системы NASAMS и сопутствующего оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство сотрудничества в области безопасности обороны Министерства обороны США.
Ориентировочная стоимость составляет около 285 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс США.
Правительство Украины запросило закупку национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, которая включает:
- один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;
- Центр распределения огня (FDC);
- пусковые установки;
- приемники GPS;
- наборы инструментов;
- первичные двигатели;
- техническая поддержка правительства США и подрядчиков.
"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру.
ЗРК NASAMS
NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.
Украинские военные получили на вооружение зенитно-ракетный комплекс NASAMS в ноябре 2022 года. За пять месяцев зенитчики уничтожили более сотни российских ракет и беспилотников с помощью комплекса.
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