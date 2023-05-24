Госдеп США одобрил соглашение о продаже Украине системы NASAMS

Ориентировочная стоимость составляет около 285 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс США.

Правительство Украины запросило закупку национальной перспективной зенитно-ракетной системы NASAMS, которая включает:

один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel;

Центр распределения огня (FDC);

пусковые установки;

приемники GPS;

наборы инструментов;

первичные двигатели;

техническая поддержка правительства США и подрядчиков.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина остро нуждается в повышении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Приобретение и эффективное развертывание этого потенциала повысит способность Украины защищать свой народ и критически важную национальную инфраструктуру.

ЗРК NASAMS

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 км.