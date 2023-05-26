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Обговорюватимуть допомогу Україні. Блінкен вирушає до Швеції, Норвегії та Фінляндії

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П'ятниця 26 травня 2023 17:33
Обговорюватимуть допомогу Україні. Блінкен вирушає до Швеції, Норвегії та Фінляндії Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснить поїздку до Швеції, Норвегії та Фінляндії з 29 травня по 2 червня. Він обговорюватиме можливості надання нової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державного департаменту США.

Держсекретар Блінкен вирушить до Швеції, де він разом із міністром торгівлі Джиною Раймондо та торговим представником США Тай буде співголовою четвертого засідання Ради з торгівлі та технологій США-ЄС. Там він закликатиме РФ до відповіді за агресію та попросить країни підтримати Україну.

"З 31 травня по 1 червня держсекретар Блінкен перебуватиме у Норвегії, де він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО для обговорення підготовки до липневого саміту НАТО у Вільнюсі", - йдеться у повідомленні.

У Норвегії він також обговорить додаткову підтримку України. Вже на початку червня Блінкен відвідає Фінляндію, де планує виступити з промовою в Гельсінкі.

Він висвітлить усі аспекти стратегічної невдачі російської агресії проти України, а також постійні зусилля щодо підтримки захисту Україною своєї території, суверенітету та демократії у прагненні до справедливого та міцного миру.

Нещодавно Державний департамент США затвердив можливий військовий продаж уряду України зенітно-ракетної системи NASAMS та супутнього обладнання.

Також представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена дозволити союзникам передавати літаки Україні.

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