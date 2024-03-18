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Обсуждали помощь Украине. Зеленский и Шмыгаль встретились с сенатором США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм (t.me/usembkyiv)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провели отдельные встречи с американским сенатором Линдси Грэмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой посольство США в Украине в Telegram и Шмыгаля в Telegram.

Встреча Зеленского и Грэма

Как отметили в посольстве, сенатор Грэм и временно поверенный в делах США в Украине Роберт Нидем "провели важную встречу" с президентом Зеленским, во время которой обсуждали ситуацию на поле боя и роль американской помощи в борьбе Украины с Россией. 

В диппредставительстве подчеркнули, что время имеет существенное значение в помощи Украине. 

Встреча Шмыгаля и Грэма

В свою очередь Шмыгаль рассказал, что убедился в непоколебимости поддержки со стороны США во время встречи с Грэмом. Стороны обсудили насущные потребности для экономики и фронта. 

Премьер отметил, что у партнеров Украины есть четкое понимание того, что наша страна нуждается в большем количестве поддержки и оружия. 

“Ключевым вопросом остается конфискация замороженных российских активов. Должны ускорить наработку необходимого механизма. Российские активы станут весомым ресурсом для укрепления нашего государства”, - подчеркнул Шмыгаль. 

По его словам, на встрече также обсуждалась помощь США во внедрении реформ. Он пригласил американские компании инвестировать в Украину и реализовывать тут проекты. 

Обновлено 18:02

Зеленский раскрыл детали встречи с Грэмом. По словам президента, в ходе переговоров был обсужден вопрос дальнейшей всесторонней поддержки Украины, а также ситуация на фронте и первоочередные потребности украинской армии. 

"Критически важно дальнейшее предоставление партнерами военно-технической помощи, в частности систем ПВО и ракет к ним", - подчеркнул Зеленский. 

Отдельное внимание было уделено вопросам вступления Украины в НАТО, усиления санкций против России и конфискации российских активов.

Глава государства подчеркнул, что стабильная поддержка со стороны партнеров, особенно США, как никогда важна для деоккупации украинских территорий и защиты людей.  

Визит Грэма

Напомним, сегодня, 18 марта, стало известно, что в Киев с визитом прибыл сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки (США) от Южной Каролины Линдси Грэм.

Отметим, Грэм известен своей активной поддержкой нашей страны, который также неоднократно отмечался призывом признать Россию страной спонсором терроризма, или же предложением российским военным ликвидировать диктатора Владимира Путина.

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