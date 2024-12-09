Обсудит приглашение в НАТО. Зеленский в ближайшее время позвонит Байдену

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время позвонить главе Белого дома Джо Байдену, чтобы обсудить приглашение Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство " Укринформ ", которое цитирует Зеленского во время разговора с журналистами.

Как пояснил Зеленский, сейчас говорить о приглашении Украины в НАТО с 47-м президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом сложно, поскольку он пока не возглавляет Белый дом и не имеет соответствующих юридических прав.

"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом США и от его позиции многое зависит", - заявил Зеленский.

В том же числе он отметил, что Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона по отправке части иностранных войск на территорию Украины, пока страна не станет членом НАТО.

"Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", - отметил президент.

Вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО остается стратегической целью страны, однако полномасштабная война с Россией усложняет этот процесс. В 2023 году во время саммита в Вильнюсе Альянс подтвердил свою поддержку Украины и объявил об отмене требования Плана действий по членству (ПДЧ) как предварительного условия для вступления. В то же время четкий график или сроки вступления пока не определены.

Во время войны Украина получает значительную поддержку от стран-членов Альянса, в частности в виде вооружений, обучения военных и разведывательной информации.

Как отметили недавно в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, Киев отвергает любые альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума. Последний стал горьким опытом для нашей страны.

Ранее Bloomberg писало, что администрация Байдена рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Украины. Но решила этого не делать из-за малой вероятности успеха.