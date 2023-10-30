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Обсудили оборонные потребности ВСУ: Зеленский встретился с конгрессменами США

Киев, Понедельник 30 октября 2023 20:45
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Обсудили оборонные потребности ВСУ: Зеленский встретился с конгрессменами США Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией конгрессменов США (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией американских конгрессменов. Одной из тем обсуждений стали оборонные потребности украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский отметил, что Украина всегда ценила и ценит поддержку Республиканской и Демократической партий Конгресса Соединенных Штатов Америки. При этом наша страна рассчитывает, что США и дальше продолжать помогать ей в борьбе против российского террора.

"Проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, наши успешные оборонительные и наступательные действия, а также первоочередные оборонные нужды", - рассказал президент.

Он уточнил, что обсудил с конгрессменами ключевые направления дальнейшей американской помощи Украине в сфере безопасности и обороны.

"С первых дней полномасштабного вторжения поддержка США помогла остановить агрессора и объединить мир. Прочная и долгосрочная помощь станет залогом общей победы и восстановления стабильности в Европе и мире", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, недавно новым спикером Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) выбрали Майка Джонсона. Он является трампистом и неоднократно выступал против увеличения помощи Украине от США.

Также Джонсон выступил против идеи Белого дома объединить новое финансирование помощи Украине и Израилю в один пакет. Он хочет, чтобы конгрессмены рассматривали такие инициативы отдельно.

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