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Обсудили чувствительные вопросы. Зеленский провел совещание с Умеровым и его заместителем

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 декабря, провел совещание с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и его первым заместителем Александром Павлюком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Украины в Facebook.

"Провел несколько важных совещаний. Министр обороны, его первый заместитель", - говорится в сообщении.

По словам президента, на совещании обсуждали специальные, чувствительные и непубличные вопросы.

Речь идет об обеспечении Вооруженных сил Украины. 

"Плюс подготовительное совещание перед следующей неделей. Запланировано участие Украины в значимых мероприятиях, в том числе международных", - добавил Зеленский.

Деятельность Умерова в Минобороны

Недавно министр обороны Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. 

Они обсудили актуальные приоритеты помощи в сфере безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии.

Также сегодня Кабинет министров Украины назначил нового заместителя министра обороны Рустема Умерова. Им стал Виталий Половенко.

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