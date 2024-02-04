Обсудили атаки дронов и усиление ПВО. Зеленский посетил расположение ВК "Восток"

Президент Владимир Зеленский побывал с рабочим визитом в Днепропетровской области в воскресенье, 4 февраля. Там он посетил расположение Воздушного командования "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время визита Зеленский доклад командующего ВК "Восток" Ивана Теребухи о прикрытии с воздуха городов и общин, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

Кроме того, президент и военные обсудили применение западных и гибридных систем ПВО и перспективы усиления ВК "Восток" с учетом будущих поступлений вооружения.

Зеленский пообщался с военными и наградил боевых пилотов.

"Я вижу перед собой мощных воинов, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину, наши дома, наших людей - детей и взрослых. Спасибо за ваши меткие действия, за уничтожение врага. Желаю вам всем здоровья и победы. И собратьям вашим также передайте нашу благодарность", - сказал Зеленский.

Зеленский на позициях ВСУ в районе Роботино Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в районе Роботино на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

Отметим, несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Роботино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль.

Напомним, в конце ноября 2023 Зеленский приезжал на Купянское направление в Харьковской области. Глава государства побывал в передовом командном пункте.

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