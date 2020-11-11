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На забезпечення киснем ліжок для хворих COVID-19 направили 895 млн гривень

Україна, Середа 11 листопада 2020 15:57
На забезпечення киснем ліжок для хворих COVID-19 направили 895 млн гривень
Фото: глава Кабміну Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів додатково виділив 895 млн гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду для хворих на COVID-19 у лікарнях. Таке рішення уряд ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Уряд постійно на контакті з очільниками регіонів та керівниками департаментів охорони здоров’я. Чітко всім підкреслено: відсутність результату по забезпеченню лікарень, коли для цього виділяються всі фінансові ресурси - це неприпустимо. Тому ухвалюватимуться кадрові рішення", - заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Уряд скоротив видатки на розвиток автомобільних доріг на 895 578,3 тисяч гривень. Ці гроші передадуть МОЗ для забезпечення лікарень киснем.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні немає проблем з медичним киснем для лікарняних ліжок. Однак є проблема з місткостями, через що виникає проблема забезпечення киснем лікарень.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня Шмигаль заявив, що в Україні до кисню підключені понад 16 тисяч лікарняних ліжок. Це на 6,8 тисячі більше, ніж було у вересні.

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