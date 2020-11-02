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У МОЗ пояснили проблему забезпечення киснем лікарняних ліжок

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 09:27
У МОЗ пояснили проблему забезпечення киснем лікарняних ліжок
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні немає проблем з медичним киснем для лікарняних ліжок. Однак є проблема з місткостями, через що виникає проблема забезпечення киснем лікарень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні зараз є 16 виробників медичного кисню. До того ж термін видачі ліцензії для підприємств скоротили до мінімуму.

"З самим киснем, з виробництвом кисню, в країні немає проблеми. У нас є проблематика з тарою для кисню - це балони, місткості. Було дано доручення Міністерству економіки максимально посилити цю роботу, щодо забезпеченості тарою лікувальних установ", - сказав Степанов.

Міністр додав, що зараз в Україні кількість ліжок з киснем становить 17 855 ліжок. До середини листопада кількість таких ліжок планують збільшити до 25 тисяч.

"В регіони подали додаткову заявку, щоб довести кількість ліжок з киснем до 80% від ліжкового фонду. Це не менше 40 тисяч ліжок", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 6 754 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків в Харківській області, Києві, а також у Львівській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що за станом на суботу в Україні були зайняті понад 67% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

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