Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В Україні до кисню підключені понад 16 тисяч лікарняних ліжок. Це на 6,8 тисячі більше, ніж було у вересні.

Про це на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, в Херсонській області забезпеченість киснем лікарняних ліжок становить вже 85%. У Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях - 50%. Всього на закупівлю кисню для лікарень уряд вже виділив 571 мільйон гривень.

"Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз до кисню під'єднані понад 16 тисяч ліжок. При цьому президент заявив, що найближчим часом киснем повинні бути забезпечені 80% ліжок.

Нагадаємо, станом на 26 жовтня в Україні введено вже понад 38 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусів. При цьому 63,4% таких ліжок вже зайняті.

Також РБК-Україна писало, що за добу в країні підтвердили 5426 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань підтвердили в Харківській, Одеській, Житомирській і Львівській областях.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не знають точної кількості пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусу, так як багато хворих проходять лікування на самоізоляції.