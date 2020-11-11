ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На обеспечение кислородом коек для больных COVID-19 направили 895 млн гривен

Украина, Среда 11 ноября 2020 15:57
На обеспечение кислородом коек для больных COVID-19 направили 895 млн гривен
Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров дополнительно выделил 895 млн гривен на обеспечение кислородом коечного фонда для больных COVID-19 в больницах. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Правительство постоянно на контакте с руководителями регионов и руководителями департаментов здравоохранения. Четко всем сказано: отсутствие результата по обеспечению больниц, когда для этого выделяются все финансовые ресурсы - это недопустимо. Поэтому будут приниматься кадровые решения", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Правительство сократило расходы на развитие автомобильных дорог на 895 578, 3 тысяч гривен. Эти деньги передадут Минздраву для обеспечения больниц кислородом.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных коек. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Как писало РБК-Украина, в конце октября Шмыгаль заявил, что в Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысячи больше, чем в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Кабинет Министров УкраиныКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь