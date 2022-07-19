Обіцяні Макроном гаубиці Caesar вже на підході до України, - МЗС Франції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Point .

За словами міністра закордонних справ Катрін Колонна, шість додаткових "Цезарів" скоро будуть в Україні, але точна дата не розкривається.

"На національному рівні Франція відіграє свою роль, навіть якщо ми приділяємо менше уваги тому, що робимо, ніж інші. Ми вирішили не повідомляти про весь наш військовий внесок і залишити цю інформацію для наших партнерів", - додала вона.