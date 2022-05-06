RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Обіцяли одне, а дали інше": Росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР"

Фото: Росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР" (dan-news info)
Автор: Марія Кучерявець

Країна-окупант обманула переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до Росії, тікаючи від війни. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - розповідає жителька Краснодарського краю своєму чоловіку-окупанту.

Як чути з перехопленої розмови, вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".

Тож, як зазначили в СБУ ,реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса".

"Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають", - додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заявили, що "без участі української влади" вони вивезли на свою територію вже понад 1 млн громадян України. При цьому серед депортованих більш як 138 тисяч - діти.

Додамо, як розповів президент України Володимир Зеленський, орієнтовно 500 тисяч українців були фактично депортовані окупантами

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДНРВійна Росії проти України