ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обсяги імпорту вугілля РФ до України упали на понад 85%

Новини » Енергетика    05.08.2019 - 12:53
Обсяги імпорту вугілля РФ до України упали на понад 85%
Ілюстративне фото (Pixabey)

Разом з тим за січень-травень поставки вугілля в Україну зростали

Дані російської статистики свідчать, що після запровадження урядом Росії торговельних обмежень на постачання вугілля до України обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, дані Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу Росії свідчать, що експорт російського вугілля в Україну у червні скоротився на 85,3% (або на 750 тисяч тон) - до 129,3 тисяч тон. Так, за півроку поставки скоротились на 11,1% (або на 556 тисяч тон) - до 4,9 млн тон.

"Таким чином, за січень-травень поставки вугілля в Україну зростали, і тільки динаміка червня перекреслила цей тренд", - пишуть російські ЗМІ.

Так, вугілля вивозилось з шахт Ростовської та Кемеровської областей. Відповідно до торговельних санкцій РФ, для того, щоб і надалі продовжувати постачати вугілля до України, російським виробникам необхідно отримати "спеціальний дозвіл", який видається строком на 1 місяць.

Вказано також, що частину вугілля з РФ надалі продовжують постачати через територію Білорусі, про що свідчить нарощення обсягів постачання вугілля з Білорусі до нашої країни. Таким чином російські постачальники уникають необхідності отримання спецдозволів.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Україна може отримувати вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей через територію Білорусі. Так, за офіційною статистикою Белстата, за минулий рік експорт кам'яного вугілля в Україну зріс у 980 разів, антрациту - в 340 разів. І це при тому, що в своїх Білорусі немає родовищ, крім бурого вугілля.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що Росія щорічно вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованого Донбасу.

При цьому глава МЗС Павло Клімкін також заявляв, що РФ продає вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини і Польщі.

Проти Росії посилять санкції, якщо вона не звільнить українських моряків, - адвокат Спецмито на всі товари з Росії набуло чинності
Новини України Російська Федераціяуголь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся