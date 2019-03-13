Обсягів операцій з електронними грошима в Україні зріс більш ніж в два рази

В Україні не вимагається обов’язкової ідентифікації користувача електронних грошей

Рынок электронных денег в Украине в 2018 году существенно вырос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национального банка в Facebook.

По данным пресс-службы, в 2018 году:

объем выпущенных электронных денег вырос на 40% до 83,2 млн грн;

объем операций с электронными деньгами увеличился почти в 2,5 раза до 7,225 млрд грн;

количество электронных кошельков выросло на 19% до 62,7 млн шт.

Как отмечают в НБУ, максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которая находится в распоряжении пользователя, составляет 4 тыс. грн для непополняемого электронного устройства и 14 тыс. грн для пополняемого электронного устройства. Общая сумма операций по пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. грн.

Это обусловлено тем, что законодательством Украины не требуется обязательной идентификации пользователя электронных денег и связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110/ЕС и Директивы 2015/849/ЕС).

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2,877 трлн грн.

По данным НБУ, объем операций перевода средств с карты на карту в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в два раза: с 220 млрд грн до 465 млрд грн.