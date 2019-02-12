Обсяг української торгівлі з ЄС зріс на 55%

Частка Євросоюзу в структурі українського експорту складає 42,6%

За три года объем украинской торговли с ЕС вырос на 55%. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента Украины Петра Порошенко.

Президент отметил, что сегодня доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, доля РФ - всего 7,7%.

"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем любого другого года в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%", - сообщил Порошенко.

Отметим, по данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, по состоянию на 8 февраля 2019 года, доля стран ЕС в экспорте из Украины выросла до 45%. В частности, объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе 2019 года составил 3506 млн долларов, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

РБК-Украина писало, что Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.