Обсяг української торгівлі з ЄС зріс на 55%

Частка Євросоюзу в структурі українського експорту складає 42,6%
За три года объем украинской торговли с ЕС вырос на 55%. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента Украины Петра Порошенко.
Президент отметил, что сегодня доля Евросоюза в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, доля РФ - всего 7,7%.
"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем любого другого года в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%", - сообщил Порошенко.
РБК-Украина писало, что Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.