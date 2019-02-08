Частка країн ЄС в експорті з України зросла до 45%

Фото: прапори України та ЄС twitter.com/VGroysman)

Україна значно збільшила експорт товарів до ЄС

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні 2019 року становив 3506 млн доларів, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,361 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 6% до 1,812 млрд доларів, імпорт - на 2% до 1,694 млрд доларів. Негативне сальдо скоротилося і становить 118 млн доларів.

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Частка країн ЄС в експорті з України становила 45%, в імпорті - 41%.

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Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.