Обсяг переказів з картку на картку за 2018 рік зріс в два рази

НБУ вивчає тенденцію до збільшення приватних переказів

Объем операций по переводу средств с карты на карту в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился в два раза: с 220 млрд грн до 465 млрд грн. Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год Национального банка.

Как отметили в НБУ, доля таких операций выросла на 9,5 п.п. и составила 35,8% от общего объема безналичных операций. Вместе с тем доля расчетов платежными карточками в торговой сети снизилась на 2,6 п.п. (с 31,9% до 29,3%).

"Сейчас Национальный банк изучает такие изменения в структуре безналичных операций и их возможное влияние на конъюнктуру платежного рынка, продолжая расширять показатели статистической отчетности по платежным картам", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, объем безналичных операций с платежными картами в 2018 году распределились таким образом:

35,8% (или 465 млрд грн) составили операции перевода средств с карточки на карточку (Р2Р переводы), средний чек которых составил 1 723 грн;

32,6% (или 423 млрд грн) операции в сети Интернет, средний чек - 361 грн;

29,3% (или 381 млрд грн) расчеты в торговой сети, средний чек - 242 грн;

2,2% (или 29 млрд грн) операции с помощью устройств самообслуживания (ПТКС, АТМ), средний чек составил 488 грн

Напомним, украинские банки по состоянию на 1 января 2019 года эмитировали почти 59,4 млн платежных карт. По данным НБУ, 62,2% от общего количества карточек составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилось на 6,0% и на начало 2019 года составляло 36,9 млн шт.

Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.