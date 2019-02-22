Обсяг операцій з платіжними картками за 2018 рік зріс на третину

Українці за рік зняли готівки в банкоматах на 1,5 трлн грн

Держатели платежных карт украинских банков за 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн. Об этом говорится в Обзоре рынка платежных карт и платежной инфраструктуры Украины за 2018 год Национального банка.

По данным НБУ, количество безналичных операций за этот период выросло почти на 33,0% по сравнению с 2017 годом и составило 3,1 млрд шт., а объем - на 55,4% и достиг 1 297 млрд грн.

Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8 п.п. больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).

"Такой позитивный тренд связан со стабильным повышением спроса на безналичные операции среди украинцев и популяризацией инновационных финансовых сервисов", - отметили в НБУ.

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Напомним, украинские банки по состоянию на 1 января 2019 года эмитировали почти 59,4 млн платежных карт. По данным НБУ, 62,2% от общего количества карточек составляли активные платежные карты, количество которых за год увеличилось на 6,0% и на начало 2019 года составляла 36,9 млн шт.

Как сообщало РБК-Украина, Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя в Украине. По данным НБУ, по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, а в Киеве вдвое больше - две активные карточки на одного киевлянина.