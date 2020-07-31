Об'єднавчий бій між Ломаченко і Лопесом може зірватися

Об'єднавчий бій чемпіонів легкої ваги Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса може і не відбутися. Суперника українця не влаштував запропонований гонорар.

Про це інформує журналіст The Athletic Майк Коппінджер.

За його даними, американець відмовився від запропонованого гонорару в розмірі 1,2 млн доларів і вимагає набагато більше. Ломаченко погодився на гонорар в розмірі понад 3,25 млн доларів.

"До орієнтовної дати бою залишилося трохи більше ніж 60 днів, і наші джерела повідомляють, що Теофімо змирився із захистом свого титулу проти іншого суперника. Чи є шанс врятувати бій Ломаченко - Лопес?", - написав інсайдер.

Передбачалося, що бій за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі (США). Ломаченко володіє поясами за версіями WBC Franchise, WBA і WBO. Лопес є чемпіоном за версією IBF.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суперники відмовилися проводити проміжні поєдинки.

Спочатку бій був запланований на 30 травня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але він був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.