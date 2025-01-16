Обама, Клинтон и Буш не пойдут на инаугурационный обед Трампа

Как сообщили источники издания, Обама получил приглашение на ланч, но решил отказаться от участия. Со своей стороны, Билл Клинтон также был приглашен, но не планирует присутствовать, как подтвердил второй информатор. Что касается Джорджа Буша, то его офис заявил, что не следит за приглашениями на инаугурационный ланч, из чего издание делает вывод, что он также не посетит это мероприятие.

Не менее важным является факт, что бывший госсекретарь и первая леди, Хиллари Клинтон, получила приглашение, но также решила не участвовать в ланче, что подкрепляет выбранную политику отказа от участия. В частности, третий источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Хиллари Клинтон также не будет присутствовать на мероприятии.

Офис Трампа не предоставил комментариев по этому вопросу, когда к ним обратились с просьбой прокомментировать отсутствие бывших лидеров на ланче. Однако стоит отметить, что все трое бывших президентов - Обама, Клинтон и Буш - будут присутствовать на церемонии присяги Трампа в первый день его пребывания в должности, что подтвердили их офисы. Что касается первых леди, то все они, кроме Мишель Обамы, будут присутствовать на праздничной церемонии. Офис Обамы сообщил, что Мишель Обама не сможет присутствовать, но причины ее отсутствия не были уточнены.

Отмечается, что это решение Мишель Обамы является частью более широкого контекста ее политической позиции в последние годы. Отсутствие на похоронах бывшего президента Джимми Картера, который ушел из жизни на прошлой неделе, было единственным из заметных пробелов в присутствии бывших президентов и первых леди. Мишель Обама не присутствовала на этом мероприятии, чем вызвала удивление среди многих политических обозревателей, поскольку она была единственной отсутствующей среди нынешних и бывших первых леди.

Традиционно инаугурация нового президента США является моментом единения и политической культуры, когда все бывшие президенты собираются вместе для поддержки новой администрации и избрания следующего лидера страны. Однако, несмотря на эту традицию, Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации президента Джо Байдена в 2021 году, нарушив традиционный ритуал передачи власти в США. Трамп стал первым президентом в истории страны, который проигнорировал участие в такой церемонии.