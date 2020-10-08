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Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Ситника через невиконання рішення КСУ

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 16:48
Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Ситника через невиконання рішення КСУ
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу проти директора НАБУ Артема Ситника через невиконання ним рішення Конституційного суду України.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду, передає УНІАН.

Як відомо, раніше в ДБР подали заяву щодо самовільного захоплення влади Артемом Ситником та перевищення ним службових повноважень, оскільки той проігнорував рішення Конституційного суду України про незаконність його призначення на посаду.

Однак ДБР не внесло відповідні відомості до ЄРДР та, відповідно, не розпочало досудове слідство стосовно викладених у заяві фактів порушень закону, які кваліфікуються за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суд прийняв рішення зобов'язати Державне бюро розслідувань внести відповідну інформацію до ЄРДР. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

З цього моменту почнеться слідство по справі.

У разі визнання судом Ситника винним у пред'явлених звинуваченнях, це може погрожувати підозрюваному тюремним ув'язненням. Так, тільки за ч. 1 ст. 109, "Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій", передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. Неконституційною визнали указ про його призначення.

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