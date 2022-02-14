ОАСК назвав дату засідання за позовом Януковича про позбавлення його президентства

Верховна рада в цій справі подала п’ять різних клопотань, зокрема, про:

залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;

передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, як суду першої інстанції;

закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб’єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин.

Також, за її словами, було подано заяву про відвід судді Качура І.А. у зв’язку із тим, що раніше суддя входив до складу уряду Януковича - обіймав посаду заступника Міністра промислової політики України.

Наразі про результати їх розгляду інформація до Верховної ради досі не надходила.