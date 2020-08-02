В ОАЕ запустили першу в арабських країнах атомну електростанцію

Підготовка до роботи тривала на АЕС протягом п'яти місяців

Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу. З такою заявою виступив віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммед бін Рашида аль-Мактума.

Про це повідомляє DW.

Влада заявляє про намір забезпечити країну "новим видом чистої енергії". До будівництва було залучено південнокорейський енергетичний концерн Kepco, що коштувало у 2,44 млрд доларів.

"Фахівці успішно завантажили ядерне паливо, провели випробування та успішно завершили операції по запуску", - зазначив він.

Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків становить 5600 мегаватів, що покриє до чверті потреб країни в енергії.

Відзначається, що підготовчі роботи тривали на АЕС протягом п'яти місяців.

Відзначимо, Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською державою, що відправила космічний зонд на Марс.

Нагадаємо, Білорусь відклала запуск першої в країні АЕС до 2021 року, планується, що в першому кварталі наступного року введуть в експлуатацію перший енергоблок.