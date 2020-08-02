ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ОАЭ запустили первую в арабских странах атомную электростанцию

ОАЭ, Воскресенье 02 августа 2020 05:08
Автор: Артур Родивилов

Подготовка к работе продолжалась на АЭС на протяжении пяти месяцев

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу. С таким заявлением выступил вице-президент и премьер-министр страны, шейх эмирата Дубай Мухаммед бин Рашида аль-Мактума.

Об этом сообщает DW.

Власти заявляют о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии". К строительству был привлечен южнокорейский энергетический концерн Kepco, что обошлось в 2,44 млрд долларов.

"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.

Мощность станции после введения в действие всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт, что покроет до четверти потребностей страны в энергии.

Отмечается, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.

Отметим, Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу.

Напомним, Беларусь отложила запуск первой в стране АЭС до 2021 года, планируется, что в первом квартале следующего года введут в эксплуатацию первый энергоблок.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыАЭС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь