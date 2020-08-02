В ОАЭ запустили первую в арабских странах атомную электростанцию

Подготовка к работе продолжалась на АЭС на протяжении пяти месяцев

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу. С таким заявлением выступил вице-президент и премьер-министр страны, шейх эмирата Дубай Мухаммед бин Рашида аль-Мактума.

Об этом сообщает DW.

Власти заявляют о намерении обеспечить страну "новым видом чистой энергии". К строительству был привлечен южнокорейский энергетический концерн Kepco, что обошлось в 2,44 млрд долларов.

"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.

Мощность станции после введения в действие всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт, что покроет до четверти потребностей страны в энергии.

Отмечается, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.

Отметим, Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу.

Напомним, Беларусь отложила запуск первой в стране АЭС до 2021 года, планируется, что в первом квартале следующего года введут в эксплуатацию первый энергоблок.