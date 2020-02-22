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В ОАЕ зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     22.02.2020 - 17:45
В ОАЕ зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Діагноз поставлений подружній парі з Ірану

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів заявили про двох нових підтверджених випадків зараження новим коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Як повідомляється, діагноз поставлений подружній парі з Ірану.

За даними Міністерства охорони здоров'я і профілактики ОАЕ, інфікованими виявилися 70-річний турист з Ірану та його 64-річна дружина. Стан чоловіка, зазначили медики, нестабільно, він знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. Станом на сьогодні у світі від коронавіруса померли 2360 осіб.

Крім того, в п'ятницю Італія повідомила про першу смерть від коронавіруса в країні. Це вже другий смертельний випадок, пов'язаний з коронавірусом, в Європі.

Додамо, що у Державному комітеті у справах охорони здоров'я Китаю повідомили про переломний момент в боротьбі з коронавірусом. У четвер, 20 лютого, кількість тих, що вилікувалися від нового типу коронавіруса за день перевищило кількість інфікованих, які надійшли в медичні установи за добу.

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