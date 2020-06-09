ОАЕ вступили у космогонку: на Марс відправлять зонд для вивчення атмосфери

Об'єднані Арабські Емірати відправлять на Марс космічний зонд, з його допомогою будуть вивчати клімат і атмосферу планети. Це перша міжпланетна місія в історії країни.

Про це повідомляє BBC.

Місія Amal ("Надія" - ред.) стартує через кілька тижнів. Роботизований зонд запустять з японського острова Танегасіма 14 липня. Апарат вагою 1350 кг досягне Червоної планети через 7 місяців.

Місія не передбачає приземлення на Марсі. Після виходу на орбіту апарат буде обертатися навколо планети протягом 687 днів, збираючи дані про клімат і атмосфері. Для цього зонд оснастили різноманітними датчиками - ультрафіолетовими та інфрачервоними приладами, а також багатосмуговою камерою високої якості. Вчені спробують зрозуміти, чому так схожа на Землю планета стала безплідною.

Професор планетарної та космічної науки в Британському відкритому університеті Моніка Греді вважає, що арабська місія на Марс знаменує собою серйозну зміну в галузі, де раніше домінували найбільші держави світу.

"Це справжній крок уперед в освоєнні Марса, тому що він показує, що інші країни - не Європейське космічне агентство або NASA, - можуть туди потрапити. Ми сподіваємося, що він туди дістанеться. У Марса дуже довга історія невдач в польотах", - зазначила науковець.

Зазначимо, що на сьогодні існує всього 8 активних місій на Марс.

Водночас, початку колонізації Червоної планети найближчі років десять ми не побачимо. Головні труднощі полягають у значній вартості міжпланетного польоту та необхідності високого рівня міжнародної кооперації. І якщо перший пункт теоретично вирішується, то на загальну "дружбу народів" розраховувати поки не варто розраховувати.

Нагадаємо, раніше приватна американська компанія SpaceX вперше вивела американських астронавтів на орбіту Землі.

Пізніше космічний корабель Crew Dragon, також створений SpaceX, успішно доставив астронавтів на МКС.