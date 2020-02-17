ОАЕ стануть першою арабською країною, де запустять атомну електростанцію

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів видали ліцензію на запуск першого енергоблоку атомної електростанції "Барака". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами представника ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії Хамад аль-Кааби, дане рішення є історичним моментом для Еміратів.

"Це історичний момент для ОАЕ, що стали першою арабською країною в регіоні, яка має атомну станцію", - заявив він.

Перша арабська АЕС розташована на заході ОАЕ, на узбережжі Перської затоки. У січні цього року влада ОАЕ повідомляли, що перший струм станція повинна дати вже через кілька місяців.

Спорудою енергооб'єкта займається спеціально створений для цього консорціум з участю південнокорейської компанії Korea Electric Power Corporation. Реалізація проекту коштує понад 2 млрд доларів. Раніше планувалося, що станція запрацює у 2017 році, однак введення її в експлуатацію постійно відкладалося.

Після приєднання до мережі всіх чотирьох енергоблоків потужність АЕС досягне 5,6 гігават, що покриє близько 25% потреб країни в електроенергії.

Нагадаємо, в грудні минулого року саміт ООН по клімату закликав прийняти більш серйозні зобов'язання в 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.

Раніше повідомлялося, що танення льоду Гренландії збільшилася в сім разів у період з 1992 по 2018 року. До кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 див.