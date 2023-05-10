ОАЭ разорвали контракт на 800 млн евро с Airbus по покупке военных вертолетов

Издание ссылается на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управления по обороне и безопасности ОАЭ, который заявил, что решение не было политическим, а было основано на финансовых и технических причинах.

К ним относятся высокая стоимость жизненного цикла вертолета, ограничения в адаптации к требованиям миссии и сложность конструкции.

"Мы служим вооруженным силам ОАЭ более 40 лет. Мы гордимся нашими отношениями, которые также служат двусторонним отношениям между Францией и ОАЭ. Мы не комментируем обсуждения, которые мы ведем с нашим клиентом", - заявил представитель Airbus.

H225M Caracal – это многоцелевой армейский вертолет большой дальности. Заказ на покупку 12 машин был размещен во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Абу-Даби в декабре 2021 года вместе с контрактом на 80 истребителей Rafale.