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ОАЭ разорвали контракт на 800 млн евро с Airbus по покупке военных вертолетов

Фото: ОАЭ разорвали контракт на 800 млн евро с Airbus по покупке военных вертолетов (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Объединенные Арабские Эмираты разорвали сделку с Airbus на покупку 12 многоцелевых вертолетов H225M Caracal на сумму в 800 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание ссылается на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управления по обороне и безопасности ОАЭ, который заявил, что решение не было политическим, а было основано на финансовых и технических причинах.

К ним относятся высокая стоимость жизненного цикла вертолета, ограничения в адаптации к требованиям миссии и сложность конструкции.

"Мы служим вооруженным силам ОАЭ более 40 лет. Мы гордимся нашими отношениями, которые также служат двусторонним отношениям между Францией и ОАЭ. Мы не комментируем обсуждения, которые мы ведем с нашим клиентом", - заявил представитель Airbus.

H225M Caracal – это многоцелевой армейский вертолет большой дальности. Заказ на покупку 12 машин был размещен во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Абу-Даби в декабре 2021 года вместе с контрактом на 80 истребителей Rafale.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Германии планирует приобрести 82 гражданских вертолета Airbus и переоборудовать некоторые из них в боевые, чтобы заменить более старые Tiger.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

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