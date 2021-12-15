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ОАЕ призупинили багатомільярдну угоду зі США щодо закупівлі винищувачів, - CNN

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Абу-Дабі, Середа 15 грудня 2021 11:55
ОАЕ призупинили багатомільярдну угоду зі США щодо закупівлі винищувачів, - CNN Фото: ОАЕ призупинили багатомільярдну угоду зі США щодо закупівлі винищувачів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) призупинили багатомільярдну угоду щодо закупівлі винищувачів F-35 у США. Таким чином країна продемонструвала "невдоволення" щодо спроб Вашингтона обмежити її доступ до китайських технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

"ОАЕ поінформували США, що призупинять переговори щодо придбання F-35. Технічні вимоги, суверенні операційні обмеження, а також аналіз витрат та вигод призвели до переоцінки угоди", - сказав телеканалу офіційний представник ОАЕ.

При цьому він додав, що ОАЕ та США працювали над взаєморозумінням щодо двосторонніх умов безпеки для придбання та припустив, що у майбутньому обговорення щодо постачання F-35 може бути відновлено.

Зазначено, що американська влада неодноразово підштовхувала ОАЕ до відмови від використання продукції Huawei у своїй телекомунікаційній мережі.

Так, Вашингтон стверджував, що технології китайської компанії нібито можуть загрожувати безпеці для його систем озброєння.

Разом з тим влада ОАЕ скептично ставиться до заяв США щодо потенційного порушення безпеки.

"Вони побоюються, що можуть виявитися втягнутими у протистояння між провідним торговим партнером, Китаєм та головним стратегічним союзником, Америкою", - вказують у ЗМІ.

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Сполучені Штати Америки Об'єднані Арабські Емірати
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