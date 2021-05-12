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ОАЕ почали розповсюдження COVID-вакцини власного виробництва

Новость на русском → ОАЕ, Середа 12 травня 2021 04:01
ОАЕ почали розповсюдження COVID-вакцини власного виробництва Фото: вакцина знаходиться в процесі отримання необхідної акредитації (Stefano Guidi/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про початок розповсюдження в країні вакцини від COVID-19 коронавірусу місцевого виробництва. Вона називається Hayat-Vax.

Про це повідомляє Gulf Today.

Вакцина зараз проходить процедуру затвердження в кількох інших країнах

"Ми раді повідомити про початок розповсюдження вакцини Hayat-Vax в ОАЕ, ознаменувавши початок історичного етапу виробництва вакцин в країні", - заявили в уряді ОАЕ.

Вакцина Hayat-Vax знаходиться в процесі отримання необхідної акредитації для поширення у всьому світі.

Нагадаємо, в неділю, 9 травня, Україна отримала чергову партію вакцини Sinovac від коронавірусу. Партія обсягом 500 000 доз сьогодні прибула до аеропорту "Бориспіль".

Також Україна проводить переговори на поставку вакцин від коронавіруса на 2022 та 2023 роки. Це потрібно робити, бо наразі у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Нагадаємо, у травні Україна має отримати чергову партію вакцини Pfizer. Очікується, що в Україну привезуть півмільйона доз вакцини.

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