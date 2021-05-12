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ОАЭ начали распространение COVID-вакцины собственного производства

Новина українською → ОАЭ, Среда 12 мая 2021 04:01
ОАЭ начали распространение COVID-вакцины собственного производства Фото: вакцина находится в процессе получения необходимой аккредитации (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Объединенные Арабские Эмираты объявили о начале распространения в стране вакцины от коронавируса местного производства. Она называется Hayat-Vax.

Об этом сообщает Gulf Today.

Вакцина сейчас проходит процедуру утверждения в нескольких других странах

"Мы рады сообщить о начале распространения вакцины Hayat-Vax в ОАЭ, ознаменовав начало исторического этапа производства вакцин в стране", - заявили в правительстве ОАЭ.

Вакцина Hayat-Vax находится в процессе получения необходимой аккредитации для распространения во всем мире.

Напомним, в воскресенье, 9 мая, Украина получила очередную партию вакцины Sinovac от коронавируса. Партия объемом 500 000 доз сегодня прибыла в аэропорт "Борисполь".

Также Украина проводит переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Это нужно делать, потому что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин.

Напомним, в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer. Ожидается, что в Украину привезут полмиллиона доз вакцины.

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